"Укрнафта" запустила полный цикл пакерного сервиса для скважин

АО "Укрнафта" создало внутренний полный цикл пакерного сервиса для работ на скважинах, что позволяет выполнять ключевые операции собственными силами и самостоятельно контролировать качество и сроки,

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

"На базе Управления нефтепромышленного сервиса создан пакерный сервис "под ключ" – от закупки оборудования и инженерного проектирования до установки инструмента непосредственно в скважинах", - сообщил председатель правления Богдан Кукура.

Пакер используется для изоляции пластов – слоев породы с нефтью или газом – и управления потоками флюида, что обеспечивает контроль режимов добычи и закачки. Ранее часть этих работ выполнялись внешними подрядчиками, сейчас УНПС обеспечивает полный комплекс работ собственными силами.

По состоянию на сегодняшний день:

созданы сервисные хабы в Полтаве и Ивано-Франковске;

сформирован собственный парк оборудования – более 110 единиц;

внедрен электронный учет;

разработано внутреннее программное обеспечение для расчетов - "Калькулятор пакермена".

Отдельное направление – автономные одно- и двухпакерные компоновки, позволяющие одновременно изолировать несколько зон в скважине и точнее управлять добычей или закачкой жидкостей.

Результат внедрения сервиса – уменьшение зависимости от внешних подрядчиков, оптимизация затрат, повышение надежности работ и формирование собственной глубокой сервисной экспертизы.

Добавим, за прошлый год компания "Укрнафта" пробурила 25 новых скважин. Это на 150% больше, чем в 2024 году (10 скважин) и рекордный показатель за последние годы. Для понимания масштаба: результат 2025 года равняется всему объему работ, выполненному за период с 2015 по 2022 годы. Добыча нефти выросла на 3,77%.