Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" имплементирует европейские климатические стандарты: компания запускает ESG-трансформацию

Укрнафта
"Укрнафта" имплементирует европейские климатические стандарты

"Укрнафта" начинает масштабную ESG-трансформацию, внедряя европейские практики корпоративного управления и международные климатические стандарты, чтобы повысить прозрачность, устойчивость и конкурентоспособность компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Компания усиливает стратегическое партнерство с Европейским банком реконструкции и развития через Фонд корпоративного климатического управления (CCGF).

Проект предусматривает системную оценку климатических рисков и возможностей, а также подготовку Климатической стратегии, которая станет основой перехода к низкоуглеродистой энергетике и современной мультиэнергетической бизнес-модели.

"Укрнафта" впервые проведет оценку двойной материальности климатических рисков – одновременно учитывая влияние изменения климата на компанию и влияние деятельности компании на климат. Результаты станут базой для Климатического плана действий, который поможет минимизировать риски производственных активов и цепей поставок.

Параллельно компания работает над соответствием стандартам раскрытия нефинансовой информации ESRS/CSRD и другим нормативам ЕС, что будет способствовать гармонизации украинского законодательства с европейским.

Проект реализуется в сотрудничестве с международной компанией EY (Ernst & Young) в Украине, что позволит привлечь мировой опыт и лучшие практики модернизации энергетического сектора.

Ожидаемые изменения для компании и рынка:

  • повышение прозрачности и доверия инвесторов через стандартизированную нефинансовую отчетность;
  • внедрение климатических рисков в систему управления и бизнес-процессы;
  • Постепенный переход к низкоуглеродистой и мультиэнергетической бизнес-модели;
  • Укрепление позиций Укрнефти на глобальных энергетических рынках.

Добавим, в 2025 году "Укрнафта" установила 86 автоматических систем дозировки жидких реагентов на своих производственных объектах, продолжая внедрять современные технологии в нефтегазовой отрасли.

Автор:
Татьяна Гойденко