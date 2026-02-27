"Укрнафта" имплементирует европейские климатические стандарты: компания запускает ESG-трансформацию

"Укрнафта" начинает масштабную ESG-трансформацию, внедряя европейские практики корпоративного управления и международные климатические стандарты, чтобы повысить прозрачность, устойчивость и конкурентоспособность компании.

Компания усиливает стратегическое партнерство с Европейским банком реконструкции и развития через Фонд корпоративного климатического управления (CCGF).

Проект предусматривает системную оценку климатических рисков и возможностей, а также подготовку Климатической стратегии, которая станет основой перехода к низкоуглеродистой энергетике и современной мультиэнергетической бизнес-модели.

"Укрнафта" впервые проведет оценку двойной материальности климатических рисков – одновременно учитывая влияние изменения климата на компанию и влияние деятельности компании на климат. Результаты станут базой для Климатического плана действий, который поможет минимизировать риски производственных активов и цепей поставок.

Параллельно компания работает над соответствием стандартам раскрытия нефинансовой информации ESRS/CSRD и другим нормативам ЕС, что будет способствовать гармонизации украинского законодательства с европейским.

Проект реализуется в сотрудничестве с международной компанией EY (Ernst & Young) в Украине, что позволит привлечь мировой опыт и лучшие практики модернизации энергетического сектора.

Ожидаемые изменения для компании и рынка:

повышение прозрачности и доверия инвесторов через стандартизированную нефинансовую отчетность;

внедрение климатических рисков в систему управления и бизнес-процессы;

Постепенный переход к низкоуглеродистой и мультиэнергетической бизнес-модели;

Укрепление позиций Укрнефти на глобальных энергетических рынках.

Добавим, в 2025 году "Укрнафта" установила 86 автоматических систем дозировки жидких реагентов на своих производственных объектах, продолжая внедрять современные технологии в нефтегазовой отрасли.