Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" модернизирует скважины: установлено 86 автоматических систем дозировки реагентов

скважина
"Укрнафта" модернизирует скважины / Укрнафта

В 2025 году АО "Укрнафта" установило 86 автоматических систем дозировки жидких реагентов на своих производственных объектах, продолжая внедрять современные технологии в нефтегазовой отрасли.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

Новые системы позволяют использовать широкий спектр высококачественных реагентов с меньшими затратами, что обеспечивает более эффективную защиту подземного оборудования от коррозии и отложений, а также улучшает процессы разжижения нефти.

Технологии оснащены удалённым управлением, онлайн-мониторингом насосного оборудования и дистанционным контролем давления на скважинах. Часть систем работает на автономном питании от солнечных батарей, что позволяет сохранять работоспособность даже при обесточиваниях, вызванных атаками на энергосистему.

В отличие от предыдущего метода периодической подачи реагентов с помощью автомобильной спецтехники новая технология обеспечивает непрерывное нагнетание реагентов по капиллярной трубке непосредственно на забой скважины.

"Применение таких систем позволяет продлить межремонтный период работы скважин с механизированным способом эксплуатации — с использованием электроотцентровых и штанговых глубинных насосов. Это, в свою очередь, уменьшает потери углеводородов из-за простой и позволяет более эффективно привлекать бригады подземного ремонта к другим операциям", — отметил глава нефти".

В 2026 году компания планирует установить еще 21 автоматическую систему дозировки реагентов, продолжая модернизацию производственных процессов.

"Укрнафта" системно осуществляет геологическое изучение недр для подготовки и планирования бурения. В целом компания выполнила более 1210 км 3D сейсморазведочных исследований в разных регионах Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко