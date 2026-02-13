"Укрнафта" модернизирует скважины: установлено 86 автоматических систем дозировки реагентов

В 2025 году АО "Укрнафта" установило 86 автоматических систем дозировки жидких реагентов на своих производственных объектах, продолжая внедрять современные технологии в нефтегазовой отрасли.

Новые системы позволяют использовать широкий спектр высококачественных реагентов с меньшими затратами, что обеспечивает более эффективную защиту подземного оборудования от коррозии и отложений, а также улучшает процессы разжижения нефти.

Технологии оснащены удалённым управлением, онлайн-мониторингом насосного оборудования и дистанционным контролем давления на скважинах. Часть систем работает на автономном питании от солнечных батарей, что позволяет сохранять работоспособность даже при обесточиваниях, вызванных атаками на энергосистему.

В отличие от предыдущего метода периодической подачи реагентов с помощью автомобильной спецтехники новая технология обеспечивает непрерывное нагнетание реагентов по капиллярной трубке непосредственно на забой скважины.

"Применение таких систем позволяет продлить межремонтный период работы скважин с механизированным способом эксплуатации — с использованием электроотцентровых и штанговых глубинных насосов. Это, в свою очередь, уменьшает потери углеводородов из-за простой и позволяет более эффективно привлекать бригады подземного ремонта к другим операциям", — отметил глава нефти".

В 2026 году компания планирует установить еще 21 автоматическую систему дозировки реагентов, продолжая модернизацию производственных процессов.

"Укрнафта" системно осуществляет геологическое изучение недр для подготовки и планирования бурения. В целом компания выполнила более 1210 км 3D сейсморазведочных исследований в разных регионах Украины.