Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрнафта" провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідки для планування буріння

Укрнафта
"Укрнафта" збільшила 3D сейсмічні дослідження / Depositphotos

"Укрнафта" системно здійснює геологічне вивчення надр для підготовки та планування буріння. Загалом компанія виконала понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

Як повідомили в компанії, у 2024 році було вивчено 582 км² у межах спеціальних дозволів "Укрнафти". У 2025 році обсяг 3D сейсморозвідки становив 629 км² — це найбільший річний показник за всю історію підприємства.

"Ми послідовно вивчаємо надра в межах спеціальних дозволів, щоб чітко розуміти розміщення ресурсу та планувати подальше буріння й інші технологічні операції", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Окрім наземних 3D сейсморозвідувальних робіт, у 2024–2025 роках компанія провела сейсмічні дослідження поляризаційним методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) на дев’яти свердловинах: трьох у 2024 році та шести — у 2025-му.

Вертикальне сейсмічне профілювання передбачає проведення вимірювань безпосередньо у свердловині, що дає змогу точніше визначити геологічну будову пластів та зменшити ризики під час планування нового буріння.

У 2026 році "Укрнафта" планує провести 3D сейсморозвідувальні роботи на чотирьох спеціальних дозволах компанії.

Додамо, за минулий рік компанія "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин. Це на 150% більше ніж у 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки. Для розуміння масштабу: результат 2025 року дорівнює всьому обсягу робіт, виконаному за період з 2015 по 2022 роки. Видобуток нафти зріс на 3,77%.

Автор:
Тетяна Гойденко