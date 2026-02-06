"Укрнафта" провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідки для планування буріння

"Укрнафта" системно здійснює геологічне вивчення надр для підготовки та планування буріння. Загалом компанія виконала понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

Як повідомили в компанії, у 2024 році було вивчено 582 км² у межах спеціальних дозволів "Укрнафти". У 2025 році обсяг 3D сейсморозвідки становив 629 км² — це найбільший річний показник за всю історію підприємства.

"Ми послідовно вивчаємо надра в межах спеціальних дозволів, щоб чітко розуміти розміщення ресурсу та планувати подальше буріння й інші технологічні операції", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Окрім наземних 3D сейсморозвідувальних робіт, у 2024–2025 роках компанія провела сейсмічні дослідження поляризаційним методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) на дев’яти свердловинах: трьох у 2024 році та шести — у 2025-му.

Вертикальне сейсмічне профілювання передбачає проведення вимірювань безпосередньо у свердловині, що дає змогу точніше визначити геологічну будову пластів та зменшити ризики під час планування нового буріння.

У 2026 році "Укрнафта" планує провести 3D сейсморозвідувальні роботи на чотирьох спеціальних дозволах компанії.

Додамо, за минулий рік компанія "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин. Це на 150% більше ніж у 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки. Для розуміння масштабу: результат 2025 року дорівнює всьому обсягу робіт, виконаному за період з 2015 по 2022 роки. Видобуток нафти зріс на 3,77%.