"Укрнафта" провела более 1210 км 3D сейсморазведки для планирования бурения

"Укрнафта" увеличила 3D сейсмические исследования / Depositphotos

"Укрнафта" системно осуществляет геологическое изучение недр для подготовки и планирования бурения. В целом компания выполнила более 1210 км 3D сейсморазведочных исследований в разных регионах Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

Как сообщили в компании, в 2024 году было изучено 582 км в рамках специальных разрешений "Укрнафты". В 2025 году объем 3D сейсморазведки составлял 629 км - это самый большой годовой показатель за всю историю предприятия.

"Мы последовательно изучаем недра в рамках специальных разрешений, чтобы четко понимать размещение ресурса и планировать дальнейшее бурение и другие технологические операции", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Кроме наземных 3D сейсморазведочных работ, в 2024–2025 годах компания провела сейсмические исследования поляризационным методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) на девяти скважинах: трех в 2024 году и шести в 2025-м.

Вертикальное сейсмическое профилирование предполагает проведение измерений непосредственно в скважине, что позволяет более точно определить геологическое строение пластов и уменьшить риски при планировании нового бурения.

В 2026 году "Укрнафта" планирует провести 3D сейсморазведочные работы на четырех специальных разрешениях компании.

Добавим, за прошлый год компания "Укрнафта" пробурила 25 новых скважин. Это на 150% больше, чем в 2024 году (10 скважин) и рекордный показатель за последние годы. Для понимания масштаба: результат 2025 года равняется всему объему работ, выполненному за период с 2015 по 2022 годы. Добыча нефти выросла на 3,77%.

Автор:
Татьяна Гойденко