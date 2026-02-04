"Укрнафта" отсудила более 495 млн грн у Оператора ГТС Украины: что известно

Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск АО "Укрнафта" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и постановил взыскать с компании более 495 млн грн задолженности, инфляционных потерь и процентов за нарушение условий договора транспортировки газа.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Expro.

ОГТСУ должен оплатить "Укрнафте" долг и штрафы

В августе 2025 года АО "Укрнафта" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском против ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" из-за просрочки оплаты по договору транспортировки газа, заключенному 14 ноября 2019 года. Компания требовала взыскать более 656 млн грн за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, в частности основной долг, инфляционные потери, пеню, штрафы и три процента годовых.

Суд установил, что договор вступил в силу с 1 января 2020 г. после сертификации ОГОСУ и получения им лицензии. Материалы дела подтвердили наличие задолженности ОГТСУ перед "Укрнафтой" за январь 2021 года в размере 266,33 млн грн, которую ответчик не погасил.

Хозяйственный суд признал требования истца обоснованными, подтвердил право на начисление трех процентов годовых и инфляционных потерь, скорректировал расчет инфляции, исключив необоснованную сумму 0,91 млн грн. Также суд признал законными начисление штрафа в размере 18,64 млн грн и пени – 48,47 млн грн за просрочку платежей.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ОГТСУ в пользу "Укрнафты" 266,33 млн грн основного долга, 186,98 млн грн инфляционных потерь, 42,03 млн грн трех процентов годовых, а также 0,66 млн грн судебного сбора.

ОГТСУ не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. За ней открыто апелляционное производство.

