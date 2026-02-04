"Укрнафта" відсудила понад 495 млн грн у Оператора ГТС України: що відомо

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов АТ “Укрнафта” до ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” (ОГТСУ) та постановив стягнути з компанії понад 495 млн грн заборгованості, інфляційних втрат і відсотків за порушення умов договору транспортування газу.

Як інформує Delo.ua, про це інформує Expro.

ОГТСУ має сплатити "Укрнафті" борг і штрафи

У серпні 2025 року АТ "Укрнафта" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом проти ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" через прострочення оплати за договором транспортування газу, укладеним 14 листопада 2019 року. Компанія вимагала стягнути понад 656 млн грн за період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2024 року, зокрема основний борг, інфляційні втрати, пеню, штрафи та три відсотки річних.

Суд встановив, що договір набрав чинності з 1 січня 2020 року після сертифікації ОГТСУ та отримання ним ліцензії. Матеріали справи підтвердили наявність заборгованості ОГТСУ перед "Укрнафтою" за січень 2021 року в розмірі 266,33 млн грн, яку відповідач не погасив.

Господарський суд визнав вимоги позивача обґрунтованими, підтвердив право на нарахування трьох відсотків річних та інфляційних втрат, водночас скоригував розрахунок інфляції, виключивши необґрунтовану суму 0,91 млн грн. Також суд визнав законними нарахування штрафу в розмірі 18,64 млн грн і пені - 48,47 млн грн за прострочення платежів.

У результаті суд частково задовольнив позов і постановив стягнути з ОГТСУ на користь "Укрнафти" 266,33 млн грн основного боргу, 186,98 млн грн інфляційних втрат, 42,03 млн грн трьох відсотків річних, а також 0,66 млн грн судового збору.

ОГТСУ не погодився з рішенням суду та подав апеляційну скаргу. Наразі за нею відкрито апеляційне провадження.

