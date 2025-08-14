На родовищі "Укрнафти" провели геофізичне дослідження новим способом (ВІДЕО)

В Україні вперше провели геофізичне дослідження свердловини з використанням колтюбінгового обладнання. Роботи пройшли на одному з родовищ "Укрнафти".

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення науково-технічного підприємства "Бурова техніка", фахівці якого разом із спеціалістами "Укрспецгеології" виконали це дослідження.

Під час робіт у похило-скерованій свердловині застосували гнучку колтюбінгову трубу (ГНКТ) з вмонтованим геофізичним кабелем та спеціальним обладнанням.

"Виконано спуск геофізичних модулів на ГНКТ із постійним записом показників", – інформує пресслужба "Бурової техніки".

Це дозволило в режимі реального часу фіксувати дані про температуру, тиск, вологість, шум, витрати та інші показники.

Детальніше про колтюбінг

Колтюбінгове обладнання — це комплекс техніки, що використовується для виконання робіт у свердловинах без їх зупинки та розбирання бурової колони. Його головний елемент — гнучка безшовна труба, яка намотується на великий барабан і може подаватися у свердловину на значну глибину. Завдяки гнучкості труба здатна проходити криволінійні та горизонтальні ділянки, що особливо важливо під час робіт у складних свердловинах.

Технологія колтюбінгу застосовується для очищення стовбура свердловини, проведення ремонтно-ізоляційних робіт, закачування рідин, а також для геофізичних досліджень у режимі реального часу. Вона значно скорочує час простою обладнання, підвищує безпеку робіт та дає змогу працювати навіть у складних умовах, де традиційні методи малоефективні або надто дорогі.

Раніше ми також писали, що "Укрнафта" на базі власного багаторічного досвіду почала розробляти на впроваджувати інноваційні рішення на основі штучного інтелекту, активно використовуючи машинне навчання в українському нафтогазовидобутку.