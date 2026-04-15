У Львові побудуть ЖК з дитсадком замість недобудови

У Львові на місці недобудованого житлового комплексу на вулиці Шевченка, 307-А планують звести новий ЖК із дитячим садком. Відповідне звернення до міського управління архітектури подав новий забудовник

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Львівську міську раду.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, до міського управління архітектури звернулося ТзОВ “Каньйон” із заявою на отримання містобудівних умов та обмежень. Компанія планує реалізувати проєкт будівництва багатоквартирних будинків із підземним паркінгом, громадськими просторами та дитячим садком на 45 місць.

Коломєйцев пояснив, що в межах цього комплексу, передбаченого детальним планом території, частину житла свого часу не добудували, через що мешканці неодноразово зверталися з проханням завершити проєкт. Наразі з’явився забудовник, готовий довести будівництво до кінця, доповнивши комплекс новими будівлями, а також звести дитячий садок і передати його у власність громади.

Проєкт передбачає формування повноцінної житлової інфраструктури. У підземному паркінгу заплановано дворівневе паркування, а кількість місць розрахована з урахуванням потреб як нових будинків, так і вже зведених секцій комплексу.

Під час доопрацювання проєкту також оновили архітектурний вигляд споруд, зробивши його більш збалансованим та адаптованим до існуючої забудови.

Окрему увагу приділили внутрішньому двору: його облаштують як комфортний простір для відпочинку, дитячих ігор та зручного користування для людей з інвалідністю й усіх мешканців комплексу.

