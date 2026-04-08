У Гостомелі зводять перші будинки на місці зруйнованого військового містечка (ФОТО)

На Київщині триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Проєкт відновлення військового містечка в Гостомелі перейшов до активної фази будівництва перших 144 квартир.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Права замовника робіт передали Агентству влітку минулого року. Фахівці оновили проєктну документацію, провели експертизу з урахуванням норм енергоефективності, впровадили вимоги щодо інклюзивності та безпеки простору.

Етапи робіт

Наразі будівельники виконують такі завдання: підготовка котлованів для двох будинків, підвезення спецтехніки, монтаж тимчасових приміщень для персоналу.

будівництво багатоповерхівок у Гостомелі / Агентство відновлення

Перші два будинки розраховані на 144 квартири. Загалом замість п’яти зруйнованих об’єктів збудують сучасні семиповерхові споруди. Кількість житлових площ збільшиться до 360 квартир.

Проєкт першої черги передбачає будівництво протирадіаційного укриття площею 2100 м2 та створення умов для перебування 1212 осіб одночасно, а також повне оновлення мереж водопостачання та електроенергії. У невійськовий час приміщення захисної споруди функціонуватиме як спортивний центр.

Черговість отримання житла

Питання розподілу квартир прокоментував перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко: "Першочергово людей, які чекають на відновлені оселі, цікавить питання черговості отримання житла. Квартири, збудовані в межах перших двох черг, спочатку надаватимуть сім’ям, які проживали тут та втратили житло. Всі процеси запаралелені".

Загалом у військовому містечку на місці п’яти зруйнованих будинків, у яких було 272 квартири, планується звести сучасні семиповерхові будівлі на 360 квартир. Також проєкт передбачає будівництво протирадіаційного укриття та повну заміну інженерних мереж. Майбутні мешканці зможуть брати участь у плануванні благоустрою та оформленні громадських зон біля нових будинків.

Раніше повідомлялося, що у місті Васильків, на Київщині, триває будівництво нової дев'ятиповерхівки. Цей будинок зводиться на місці п'ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу у 2022 році.