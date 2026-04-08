Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Гостомелі зводять перші будинки на місці зруйнованого військового містечка (ФОТО)

будівництво, спецтехніка. Гостомель
У Гостомелі стартувало будівництво військового містечка / Агентство відновлення

На Київщині триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Проєкт відновлення військового містечка в Гостомелі перейшов до активної фази будівництва перших 144 квартир.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Права замовника робіт передали Агентству влітку минулого року. Фахівці оновили проєктну документацію, провели експертизу з урахуванням норм енергоефективності, впровадили вимоги щодо інклюзивності та безпеки простору.

Етапи робіт

Наразі будівельники виконують такі завдання: підготовка котлованів для двох будинків, підвезення спецтехніки, монтаж тимчасових приміщень для персоналу.

будівництво багатоповерхівок у Гостомелі, спецтехніка
будівництво багатоповерхівок у Гостомелі / Агентство відновлення

Перші два будинки розраховані на 144 квартири. Загалом замість п’яти зруйнованих об’єктів збудують сучасні семиповерхові споруди. Кількість житлових площ збільшиться до 360 квартир.

будівництво багатоповерхівок у Гостомелі, спецтехніка
будівництво багатоповерхівок у Гостомелі / Агентство відновлення

Проєкт першої черги передбачає будівництво протирадіаційного укриття площею 2100 м2 та створення умов для перебування 1212 осіб одночасно, а також повне оновлення мереж водопостачання та електроенергії. У невійськовий час приміщення захисної споруди функціонуватиме як спортивний центр.

Черговість отримання житла

Питання розподілу квартир прокоментував перший заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко: "Першочергово людей, які чекають на відновлені оселі, цікавить питання черговості отримання житла. Квартири, збудовані в межах перших двох черг, спочатку надаватимуть сім’ям, які проживали тут та втратили житло. Всі процеси запаралелені".

Загалом у військовому містечку на місці п’яти зруйнованих будинків, у яких було 272 квартири, планується звести сучасні семиповерхові будівлі на 360 квартир. Також проєкт передбачає будівництво протирадіаційного укриття та повну заміну інженерних мереж. Майбутні мешканці зможуть брати участь у плануванні благоустрою та оформленні громадських зон біля нових будинків.

Раніше повідомлялося, що у місті Васильків, на Київщині, триває будівництво нової дев'ятиповерхівки. Цей будинок зводиться на місці п'ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу у 2022 році.

Автор:
Тетяна Ковальчук