Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відбудова Василькова: на місці зруйнованого будинку зводять нову дев'ятиповерхівку

будинок, будівництво
У Василькові зводять нову дев'ятиповерхівку. / Агентство відновлення

У місті Васильків, на Київщині, триває будівництво нової дев'ятиповерхівки. Цей будинок зводиться на місці п'ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу у 2022 році. Проєкт передбачає сучасний підхід до відбудови, з урахуванням потреб маломобільних груп населення та принципу безбар'єрності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Новий житловий комплекс на вулиці Декабристів. матиме 96 квартир та власне укриття. Будівельники вже завершили основні монолітні роботи з підвалом, включаючи гідроізоляцію та утеплення, а також встановили вертикальні елементи залізобетонного каркаса першого поверху.

Наразі тривають монолітні роботи з влаштування вертикальних елементів 5-го поверху 2-ї секції, заливка перекриття 5-го поверху 1-ї секції. Також команда будівельників, укладає цеглу, газобетонні блоки та монтує внутрішні комунікації. Будівництво ведеться із залученням всієї необхідної техніки — від баштового крана до екскаватора.

Фото 2 — Відбудова Василькова: на місці зруйнованого будинку зводять нову дев'ятиповерхівку

Майбутній будинок матиме утеплений фасад, якісне оздоблення місць загального користування та благоустрій прилеглої території. Цей проєкт є важливим кроком у відновленні міста та забезпеченні житлом постраждалих мешканців.

Раніше повідомлялося, що у Бучанській громаді на Київщині стартував проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (Hope)”. Програма передбачає капітальний ремонт 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці.

Автор:
Тетяна Ковальчук