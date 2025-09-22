Відбудова Василькова: на місці зруйнованого будинку зводять нову дев'ятиповерхівку

У місті Васильків, на Київщині, триває будівництво нової дев'ятиповерхівки. Цей будинок зводиться на місці п'ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу у 2022 році. Проєкт передбачає сучасний підхід до відбудови, з урахуванням потреб маломобільних груп населення та принципу безбар'єрності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Новий житловий комплекс на вулиці Декабристів. матиме 96 квартир та власне укриття. Будівельники вже завершили основні монолітні роботи з підвалом, включаючи гідроізоляцію та утеплення, а також встановили вертикальні елементи залізобетонного каркаса першого поверху.

Наразі тривають монолітні роботи з влаштування вертикальних елементів 5-го поверху 2-ї секції, заливка перекриття 5-го поверху 1-ї секції. Також команда будівельників, укладає цеглу, газобетонні блоки та монтує внутрішні комунікації. Будівництво ведеться із залученням всієї необхідної техніки — від баштового крана до екскаватора.

Майбутній будинок матиме утеплений фасад, якісне оздоблення місць загального користування та благоустрій прилеглої території. Цей проєкт є важливим кроком у відновленні міста та забезпеченні житлом постраждалих мешканців.

Раніше повідомлялося, що у Бучанській громаді на Київщині стартував проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (Hope)”. Програма передбачає капітальний ремонт 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці.