Восстановление Василькова: на месте разрушенного дома возводят новую девятиэтажку

В городе Васильков, Киевской области, продолжается строительство новой девятиэтажки. Этот дом возводится на месте пятиэтажки, разрушенной в результате ракетных обстрелов в 2022 году. Проект предполагает современный подход к восстановлению с учетом потребностей маломобильных групп населения и принципа безбарьерности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Новый жилой комплекс на улице Декабристов. будет иметь 96 квартир и собственное укрытие. Строители уже завершили основные монолитные работы с подвалом, включая гидроизоляцию и утепление, установили вертикальные элементы железобетонного каркаса первого этажа.

В настоящее время продолжаются монолитные работы по устройству вертикальных элементов 5-го этажа 2-й секции, заливка перекрытия 5-го этажа 1-й секции. Также команда строителей укладывает кирпич, газобетонные блоки и монтирует внутренние коммуникации. Строительство ведется с привлечением всей необходимой техники – от башенного крана до экскаватора.

Будущий дом будет иметь утепленный фасад, качественное убранство мест общего пользования и благоустройство прилегающей территории. Этот проект является важным шагом по восстановлению города и обеспечению жильем пострадавших жителей.

Ранее сообщалось, что в Бучанской общине в Киевской области стартовал проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (Hope)". Программа предусматривает капитальный ремонт 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке.