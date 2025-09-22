Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление Василькова: на месте разрушенного дома возводят новую девятиэтажку

дом, строительство
В Василькове возводят новую девятиэтажку. / Агентство восстановления

В городе Васильков, Киевской области, продолжается строительство новой девятиэтажки. Этот дом возводится на месте пятиэтажки, разрушенной в результате ракетных обстрелов в 2022 году. Проект предполагает современный подход к восстановлению с учетом потребностей маломобильных групп населения и принципа безбарьерности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Новый жилой комплекс на улице Декабристов. будет иметь 96 квартир и собственное укрытие. Строители уже завершили основные монолитные работы с подвалом, включая гидроизоляцию и утепление, установили вертикальные элементы железобетонного каркаса первого этажа.

В настоящее время продолжаются монолитные работы по устройству вертикальных элементов 5-го этажа 2-й секции, заливка перекрытия 5-го этажа 1-й секции. Также команда строителей укладывает кирпич, газобетонные блоки и монтирует внутренние коммуникации. Строительство ведется с привлечением всей необходимой техники – от башенного крана до экскаватора.

Фото 2 — Восстановление Василькова: на месте разрушенного дома возводят новую девятиэтажку

Будущий дом будет иметь утепленный фасад, качественное убранство мест общего пользования и благоустройство прилегающей территории. Этот проект является важным шагом по восстановлению города и обеспечению жильем пострадавших жителей.

Ранее сообщалось, что в Бучанской общине в Киевской области стартовал проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (Hope)". Программа предусматривает капитальный ремонт 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке.

Автор:
Татьяна Ковальчук