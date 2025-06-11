Киевсовет дополнительно выделил 7,5 млрд грн на строительство и ремонт инфраструктурных объектов

В 2025 году в рамках программы экономического и социального развития города Киева на строительство и капитальные ремонты инфраструктурных объектов столицы дополнительно направят 7,5 млрд. грн.

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Как сообщает Delo.ua, такое решение приняли депутаты Киевсовета на пленарном заседании.

На что направят средства

По словам директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталии Мельник, дополнительные почти 4,3 млрд грн будут направлены на продолжение и завершение строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, защитных сооружений гражданской защиты, в частности в учреждениях социальной сферы.

Чуть больше 3 млрд грн направят на капитальные ремонты.

Кроме того, для локализации негативного влияния на окружающую среду дополнительные средства планируется направить на реконструкцию и техническое переоснащение инфраструктурных объектов, функционирование которых важно не только для столицы, но и для всего киевского региона.

Также для качественной подготовки к отопительному сезону в 2025-2026 гг. дополнительные средства предусмотрены на строительство систем инженерной защиты и восстановления поврежденных объектов теплоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных, тепловых пунктов и сетей водоснабжения и водоотведения.

Согласно плану, в 2025 году запланировано направить дополнительные ассигнования на восстановление конструкций, поврежденных в результате вражеских обстрелов жилых домов. А также на ремонтно-реставрационные работы объектов социальной инфраструктуры – заведений здравоохранения, культуры, образования, спорта и социальной защиты.

На строительство и обустройство защитных сооружений гражданской защиты в учреждениях социальной сферы в целом дополнительно будет направлено 1,2 млрд грн.

Напомним, Киев инвестировал более 900 миллионов гривен из городского бюджета в восстановление жилых домов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. Из 36 наиболее пострадавших зданий уже завершен капитальный ремонт 24, еще 12 находятся в процессе восстановления.