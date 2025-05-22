Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод на Оболони (ФОТО)

В Киеве капитально отремонтировали путепровод в Оболонском районе – на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, постройка была построена в 1986 году — и с тех пор ни разу капитально не обновлялась.

Что сделали

Как рассказал Кличко, работы на объекте приступили в июле прошлого года. За это время дорожники:

заменили балки пролетных строений, устроили мостовое полотно и подпорные стенки;

усилили конструкции опор;

обновили дождевую канализацию, перильное и барьерное ограждение;

смонтировали энергосберегающее LED-освещение с декоративной подсветкой;

обустроили тротуары с велодорожками

Все работы были выполнены с учетом принципов безбарьерности.

"В настоящее время путепровод полноценно работает. Ресурс сооружения продлен минимум на 30 лет. Дорожники завершают благоустройство территории рядом", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве продолжается ремонт путепровода возле метро "Дарница" – на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.

В Киеве закроют движение по части проспекта на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре до апреля 2026 года закрыли движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. Киеве.