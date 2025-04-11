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В Киеве отремонтируют путепровод: сколько планируют потратить на противоаварийные работы
Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
О путепроводе и планируемом ремонте
Путепровод построен в 1991 году. По результатам планового обследования в 2024 году был обнаружен ряд дефектов, влияющих на безопасность его эксплуатации.
Учитывая, что капитальный ремонт с момента строительства не проводился, в 2025 году был разработан проект противоаварийных мероприятий.
В ходе работ предусмотрено:
- ремонт отдельных опор сооружения;
- восстановление деформационных швов и асфальтобетонного покрытия в зоне примыкания;
- демонтаж аварийных конструкций тротуарной части путепровода
Подрядчика изберут по результатам процедуры закупки.
Предложения будут приниматься до 19 апреля 2025 года.
Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве
Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.
Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.
Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.
Кроме того, запланирован ремонт моста через Десенку.