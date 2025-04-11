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В Киеве отремонтируют путепровод: сколько планируют потратить на противоаварийные работы

ремонт, тендер
В столице отремонтируют путепровод.

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ по ремонту опор путепровода на пересечении улицы Михаила Бойчука и железнодорожной станции "Киев-Демеевский". Ожидаемая стоимость закупки составляет 76,01 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

О путепроводе и планируемом ремонте

Путепровод построен в 1991 году. По результатам планового обследования в 2024 году был обнаружен ряд дефектов, влияющих на безопасность его эксплуатации.

Учитывая, что капитальный ремонт с момента строительства не проводился, в 2025 году был разработан проект противоаварийных мероприятий.

В ходе работ предусмотрено:

  • ремонт отдельных опор сооружения;
  • восстановление деформационных швов и асфальтобетонного покрытия в зоне примыкания;
  • демонтаж аварийных конструкций тротуарной части путепровода

  Подрядчика изберут по результатам процедуры закупки.

Предложения будут приниматься до 19 апреля 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры —  путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, запланирован ремонт моста через Десенку.

Автор:
Ольга Опенько
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