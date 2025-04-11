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В Києві відремонтують шляхопровід: скільки планують витратити на протиаварійні роботи
Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.
Про це інформує пресслужба КМДА.
Про шляхопровід та запланований ремонт
Шляхопровід збудований у 1991 році. За результатами планового обстеження у 2024 році виявили низку дефектів, що впливають на безпеку його експлуатації.
Враховуючи, що капітальний ремонт із моменту будівництва не проводився, у 2025 році розробили проєкт протиаварійних заходів.
Під час робіт передбачено:
- ремонт окремих опор споруди;
- відновлення деформаційних швів та асфальтобетонного покриття в зоні примикання;
- демонтаж аварійних конструкцій тротуарної частини шляхопроводу.
Підрядника оберуть за результатами процедури закупівлі.
Пропозиції прийматимуть до 19 квітня 2025 року.
Покращення транспортної інфраструктури у Києві
Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.
Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках
Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.
Крім того, запланований ремонт моста через Десенку.