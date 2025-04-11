В Києві відремонтують шляхопровід: скільки планують витратити на протиаварійні роботи

Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт з ремонту опор шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції “Київ-Деміївський”. Очікувана вартість закупівлі становить 76,01 млн грн.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Про шляхопровід та запланований ремонт

Шляхопровід збудований у 1991 році. За результатами планового обстеження у 2024 році виявили низку дефектів, що впливають на безпеку його експлуатації.

Враховуючи, що капітальний ремонт із моменту будівництва не проводився, у 2025 році розробили проєкт протиаварійних заходів.

Під час робіт передбачено:

ремонт окремих опор споруди;

відновлення деформаційних швів та асфальтобетонного покриття в зоні примикання;

демонтаж аварійних конструкцій тротуарної частини шляхопроводу.

Підрядника оберуть за результатами процедури закупівлі.

Пропозиції прийматимуть до 19 квітня 2025 року.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.

Крім того, запланований ремонт моста через Десенку.