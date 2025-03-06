У Києві на Подолі ремонтують шляхопровід та оновлюють трамвайні колії (ФОТО)

У Києві на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який проінспектував хід ремонтних робіт.

Він нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на Новокостянтинівській "Київавтодор" розпочав у лютому. Об’єкт ввели в експлуатацію в 1969 році і жодного разу капітально не ремонтували.

За словами Кличка, наразі демонтують існуючий шляхопровід. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.

Також дорожники влаштують нове мостове полотно, прогонові будови і конструкції опор, перильну й бар’єрну огорожі, опори освітлення, дорожнє покриття на підходах та тротуари.

У планах відремонтувати підземні і наземні комунікації та оновити шляхопровід з урахуванням принципів безбар’єрності.

Як повідомив Кличко, весь комплекс робіт планують виконати до кінця року.

Що відомо про обʼєкти

Зауважимо, Глибочицька — це магістральна вулиця загальноміського значення, яку побудували у 1950 році. Її протяжність — 1,7 км. Протяжність траси трамвайних колій вулицею – від вузла на перетині вул. Дмитрівської і вул. Коперника до перетину з вул. Нижній Вал – 3 500 м.

Останній ремонт цієї ділянки з повною заміною верхньої будови колій і шляхового покриття виконували понад 50 років тому.

Служба колій КП "Київпастранс" розпочала тут ремонт зношених ділянок трамвайних колій. Наразі на ділянці в напрямку Лукʼянівської площі протяжністю 550 м виконали монтаж трамвайних колій. Ще на одній ділянці протяжністю 250 м вирили котлован та готують основу для укладання колії.

Після заміни колій на вул. Глибочицькій оновлять дорожнє покриття проїжджої частини.

Нагадаємо, у Києві також триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

А у серпні у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Також завершили роботи з асфальтування та відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.