На Південному мосту у Києві частково знімають обмеження руху

Після консультацій з військовими є попередні домовленості зняти обмеження на рух транспорту Південним мостом у Києві. Відтепер буде дозволено рух із лівого на правий берег.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових, але тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було.

"На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме - дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості", - зауважив Кличко.

Він додав, що для цього ще потрібні додаткові дозволи від військових, з якими тривають консультації, та рішення Ради оборони міста.

Як пообіцяв Кличко, міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що питання про відновлення руху Південним мостом для всіх киян буде винесено на наступне засідання Ради оборони Києва.

Зауважимо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.