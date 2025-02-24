На Южном мосту в Киеве частично снимают ограничения движения

После консультаций с военными есть предварительные договоренности снять ограничения на движение транспорта по Южному мосту в Киеве. Теперь будет разрешено движение с левого на правый берег.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным, но тогда согласия на открытие движения в привычном режиме Южным мостом не было.

"На данный момент, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно — разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Таковы предварительные договоренности", — отметил Кличко.

Он добавил, что для этого требуются дополнительные разрешения от военных, с которыми продолжаются консультации, и решения Совета обороны города.

Как пообещал Кличко, городские власти оперативно сообщат об окончательно принятых решениях.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что вопрос о возобновлении движения по Южному мосту для всех киевлян будет вынесен на следующее заседание Совета обороны Киева.

Отметим, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.