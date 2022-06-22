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Южный мост в Киеве с 22 июня закрыт для частных авто
С 22 июня в Киеве перекрывают частное автомобильное движение по Южному мосту.При этом общественный транспорт по нему будет ходить.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.
В КГГА напомнили, что через Южный мост курсируют автобусы маршрутов №22 и №91:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- автобус № 22: улица Тростянецкая – Музей Авиации с интервалом 20-35 минут;
- автобус № 91: улица А. Ахматовой – станция метро «Голосеевская» с интервалом 20-45 минут.
Также метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
Отметим, в Киеве с 20 июня для автомобильного сообщения левого и правого берегов возобновлено движение по мосту Метро и мосту Патона.