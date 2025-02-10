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Новый глава КМВА начал борьбу с незаконным завладением столичной землей

Начальник КМВА Тимур Ткаченко
Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко инициирует тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, незаконно выделяемых под строительство по "серым схемам".

Об этом Тимур Ткаченко написал в Фейсбуке.

Он записал видео с улицы Вербовой возле метро "Почайна".

"Сзади меня пример очередной попытки незаконного завладения столичной землей по так называемой "туалетной схеме". Таких примеров по Киеву, к сожалению, сотни, если не тысячи", — отмечает Ткаченко.

Он объясняет, что дельцы регистрируют право собственности на несуществующую недвижимость, как вот эти контейнеры и "отжимают" гектары столичной земли. Город теряет миллионы, которые община могла бы направить на помощь защитникам.

"Мы не подарим злоумышленникам ни одного клочка столичной земли. Либо прозрачно, законно и честно, либо ничего", — подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что срочно обратится в Минюст с перечнем таких объектов для тщательной проверки и отмены незаконных регистрационных действий и привлечения регистраторов к ответственности во избежание реализации "туалетных схем".

"В дальнейшем этим вопросам будем заниматься в рамках группы "Прозрачность и подотчетность", распоряжение о создании которой я подпишу сегодня", — сообщил глава КМВА.

Ранее Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

Отметим, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко видит причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. До этого он был заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.

Автор:
Светлана Манько