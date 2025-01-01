Зеленский назначил нового начальника Киевской городской военной администрации

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. Об этом говорится в указах главы государства №897 и №898 от 31 декабря.

Напомним, что генерал-полковник Попко был назначен на эту должность 21 октября 2022 года вместо Николая Жирнова, пробывшего на ней менее восьми месяцев. Попко же, таким образом, проработал руководителем КГВА 800 дней. Ныне он анонсировал переход на другую не названную пока должность.

"Сегодня мой путь продолжается на другой должности. Но моя цель остается неизменной — работать ради победы Украины, ради мира, ради будущего, свободного от ужасов войны", — подчеркнул Попко.

Что известно о Тимуре Ткаченко

Ткаченко накануне Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития общин и территорий, на которую он был назначен лишь три месяца назад — 27 сентября. С 15 августа 2023 года по 10 сентября 2024 года он занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Известно, что Тимур Ткаченко (урожденный Мамедов) родился 18 августа 1989 года в Киеве, по национальности является азербайджанцем. В 2013 году окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности "Международная экономика", в 2019 году получил второе высшее образование в том же вузе по специальности "Правоведение".

В 2012-2014 годах Ткаченко был помощником депутата Верховной Рады от партии "УДАР Виталия Кличко" Павла Рябикина (впоследствии ставшего заместителем мэра Киева Виталия Кличко, гендиректором аэропорта "Борисполь", главой Гостаможслужбы, главой Минстратегпрома, а затем председателем и послом в Китае).

В дальнейшем работал на руководящих должностях в коммунальных предприятиях "Киевблагоустройство" (2015-2016) и "Плесо" (2016-2017). В 2018 году занимал должность руководителя аппарата Голосеевской райадминистрации Киева, в 2019 году – заместителя главы Дарницкой РГА Киева, в 2020-2021 годах – первого замдиректора департамента городского благоустройства столичной мэрии.

Ткаченко дважды баллотировался в Киевский городской совет: в 2015 году шел от "Блока Петра Порошенко", в 2020 - от УДАРа, но оба раза избран не был. Комментируя свое новое предназначение, он назвал это "огромной ответственностью".

"В состоянии полномасштабной войны Киев живет почти три года, однако некоторые вопросы остаются в приоритете — защита и безопасность горожан, энергетическая стойкость, стабильная работа общественного транспорта и, конечно, бюджет, который должен использоваться эффективно и с учетом военных вызовов", — отметил он.

Новый глава КГВА подчеркнул, что для него будет большой честью приложить все усилия, чтобы сделать город лучше, даже в столь сложное для страны время. По его словам, Киев должен оставаться городом, который дает возможности для людей и бизнеса, сохранять свое историческое наследие и создавать достойные условия для жизни.

Кто возглавляет Киев?

Отметим, что главой Киева как городской общины продолжает оставаться избранный мэр Виталий Кличко. Однако поскольку столица является отдельным регионом на уровне областей, для него в этом контексте предусмотрена структура с собственным руководителем, отдельная от собственно мэрии.

До 1 марта 2022 года обе руководящие должности совмещал Кличко, поскольку существовала практика назначения президентом главой столичной администрации избранного на выборах мэра. Фактически функции региональной администрации выполнял исполком горсовета, традиционно называвший и продолжающий называть себя городской государственной администрацией.

С начала же полномасштабного российского вторжения, когда все государственные администрации регионов получили статус военных, эта политика изменилась, и в Киеве, в отличие от областей, фактически была создана новая структура под названием именно "военная администрация" параллельно существующей мэрии. Соответственно, главой Киева в разном контексте можно сейчас считать как Кличко, так и Ткаченко.