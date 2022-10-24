Зеленский назначил нового начальника Киевской горадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Об этом говорится в указе главы государства №733 от 21 октября.

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В свою очередь, предыдущим указом №732 был уволен с этой должности Николай Жирнов. Оба документа были опубликованы именно 24 октября, хотя следующий указ №734 появился на сайте президента еще в день подписания.

"Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - говорится в сообщении президентского офиса.

Отмечается, что генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии.

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях. Также проходил службу в Ираке. В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Жирнов был назначен руководителем Киевской ГВА 1 марта вместо Виталия Кличко, который до того времени совмещал должности руководителя администрации и городского головы.