Зеленський призначив нового начальника Київської міськадміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Про це йдеться в указі глави держави №733 від 21 жовтня.

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В свою чергу, попереднім указом №732 було звільнено з цієї посади Миколу Жирнова. Зазначимо, що обидва документи були опубліковані саме 24 жовтня, хоча наступний указ №734 з'явився на сайті президента ще у день підписання.

"Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці", - сказано також у повідомленні президентського офісу.

Зазначається, що генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.

Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраці. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємр, що Жирнов був призначений керівником Київської МВА 1 березня замість Віталія Кличка, який до того часу суміщав посади керівника адміністрації та міського голови.