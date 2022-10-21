Зеленський нагородив орденами Пелосі та голів парламентів 11 європейських країн

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та голів парламентів 11 європейських країн. Про це йдеться в указі глави держави №734 від 21 жовтня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, серед них голова Бундестагу Німеччини Бас Бербель, голова Сенату Франції Жерар Ларше, голова Стортингу Норвегії Масуд Гарахані, голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарії Ірен Келін та голова Сенату парламенту Ірландії Марк Дейлі.

Крім цього, нагороджені маршалки Сейму Польщі Ельжбета Вітек та Сенату Польщі Томаш Гродзький, голови Сеймів Латвії Інара Мурнієце та Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, голови парламентів Естонії Юрі Ратас, Північної Македонії Талат Джафер та Хорватії Гордан Яндрокович.

Зазначається, що всі вони нагороджені за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Нагадаємо що 1 травня Зеленський вже вручав Пелосі особисто інший орден - княгині Ольги, яким вона була нагороджена за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України.

Орден же Ярослава Мудрого II ступеня Зеленський у вересні особисто вручив іншому американському високопосадовцю - державному секретарю Ентоні Блінкену.