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Зеленский наградил орденами Пелоси и глав парламентов 11 европейских стран

Зеленский наградил орденами Пелоси и глав парламентов 11 европейских стран
Прошлый орден Зеленский вручал Пелоси лично. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глав парламентов 11 европейских стран. Об этом говорится в указе главы государства №734 от 21 октября.

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В частности, среди них глава Бундестага Германии Бас Бербель, глава Сената Франции Жерар Ларше, глава Стортинга Норвегии Масуд Гараххани, глава Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Ирэн Келин и глава Сената парламента Ирландии Марк Дейли.

Кроме того, награждены маршалки Сейма Польши Эльжбета Витек и Сената Польши Томаш Гродзкий, главы Сейма Латвии Инара Мурниеце и Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, главы парламентов Эстонии Юри Ратас, Северной Македонии Талат Джафери и Хорватии Гордан Яндрокович.

Все они награждены за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Напомним, что 1 мая Зеленский уже вручал Пелоси лично другой орден - княгини Ольги, которым она была награждена за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины.

Орден же Ярослава Мудрого II степени Зеленский в сентябре лично вручил другому американскому высокопоставленному чиновнику - государственному секретарю Энтони Блинкену.

Автор:
Тимофей Беспятов