Зеленский присвоил звание Героя Украины почти двум десяткам военных и сотенному УПА Симчичу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ряду украинских военнослужащих, раздал другие ордена еще десяткам военных, а определенным подразделениям Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования. Об этом говорится в указах главы государства №699-702, 704-709, 711, 715-721 от 14 октября.

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В частности, такое звание за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, присвоено полковникам Олегу Гончаруку, Евгению Курашу, Игорю Скибюку, подполковникам Дмитрию Завадскому, Ростиславу Козию, Сергею Побережцу, майору Евгению Соловьеву и посмертно майору Национального антикоррупционного бюро Ивану Гвоздеву.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награды удостоены полковник Валерий Падитель, а также мастер-сержант Борис Харчук.

С формулировкой "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", звание Героя Украины с вручением ордена присвоено командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Николаю Олещуку.

Фото: пресс-служба президента

За героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности и многолетнюю плодотворную общественную деятельность получил такую же награду 99-летний Мирослав Симчич, который был сотенным Украинской повстанческой армии и отсидел 32 года в советских лагерях.

Как сообщает пресс-служба президента, из его рук высшую государственную награду получил в пятницу, в частности, Олещук, организовавший эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова и Днепра.

"Благодаря решению генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе. 10 октября 2022 года, во время массированного ракетного удара со стороны России, его подразделения во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск уничтожили 1 самолет Су-25, 45 ракет разного типа, 22 дрона-камикадзе типа Shahed-136. 11 октября было уничтожено восемь таких дронов-камикадзе, 20 крылатых ракет и три БПЛА", - говорится в сообщении.

Награжден также Олег Гончарук, под руководством которого подразделения и военные формирования на Запорожском направлении вели ожесточенные бои с превосходившими в несколько раз силами противника. Отмечается, что, применяя маневренную оборону, они на каждом рубеже врагу наносили максимальные потери в технике и живой силе. Подразделениям под командованием Гончарука также удалось освободить ряд населенных пунктов в Запорожской области.

Фото: пресс-служба президента

Относительно Дмитрия Завадского указано, что его батальон в марте и апреле давал достойный отпор врагу в Луганской области вблизи поселка Новотошковское, а впоследствии осуществил укрепление позиций в этом районе: враг понес значительные человеческие и материально-технические потери.

Также отмечен Евгений Кураш, который с 5 по 11 сентября во время ведения наступательных действий на Изюмском направлении решительно и умело руководил действиями подразделений бригады и резерва. Подразделения бригады Кураша освободили ряд населенных пунктов, в том числе город Изюм.

"Золотую звезду" также получил Ростислав Козий, который с начала полномасштабного вторжения России командовал подразделениями батальона на передовых позициях в Луганской области. В частности, он руководил оборонительными и наступательными действиями вблизи населенных пунктов Лопаскино, Заречное, Лиман, Богородичное, выполняя поставленные задачи и уничтожая противника.

Наивысшую государственную награду президент также вручил Сергею Побережцу, руководящему работой зенитного ракетного дивизиона ВСУ, обеспечивающим прикрытие важных военных и инфраструктурных объектов государства. Под его командованием в апреле была восстановлена ракетная техника зенитного ракетного дивизиона, уничтожающего вражеские воздушные цели. 10 октября, во время массированного ракетного удара по территории Украины, подразделение уничтожило четыре крылатые ракеты и шесть БПЛА типа Shahed-136, при этом ни одна воздушная цель не прошла через зону поражения дивизиона в направлении Киева и прикрываемых объектов.

Фото: пресс-служба президента

Награжден также Игорь Скибюк, который в начале сентября осуществлял руководство подразделениями бригады во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма. Указано, что благодаря его решимости, четким и своевременно преданным боевым приказам подразделения бригады освободили от оккупантов ряд населенных пунктов, в том числе Изюм.

Орден получил и Борис Харчук, группа под руководством которого неоднократно уничтожала силы и средства противника, успешно осуществляла засады и прикрытия других групп, что приводило к успешному выполнению боевых задач и отражению вражеских наступлений. В середине июня в ходе отражения атаки противника Харчук получил осколочные ранения и потерял треть левой руки.

Отмечен высшей наградой и начальник отдела Управления СБУ в Николаевской области Сергей Качан, организовавший оборону управления и качественное взаимодействие с находившимися в Николаеве военными формированиями, и это сотрудничество позволило управлять средствами артиллерийских расчетов, сбивать наступления противника и осуществлять поражение вражеской техники и личного состава. При непосредственном участии полковника было проведено 26 оперативно-боевых мероприятий по разведке и уничтожению сил и средств противника.

"Золотую Звезду" из рук Зеленского получил и начальник артиллерии Олег Голиней, гаубичная артиллерийская батарея под руководством которого 25 февраля, во время наступления российских войск на Северодонецк Луганской области, уничтожила технику и личный состав врага в районе Трехизбенки. Голиней вместе с подчиненными три часа сдерживал наступление врага, давая возможность другим подразделениям ВСУ отойти и закрепиться на запасных позициях в Северодонецке. Отмечено, что в течение войны его батарея неоднократно уничтожала технику и противников, в частности был разрушен скрытый ангар с вражеской техникой и уничтожены командный пункт, пункт обеспечения и склад боеприпасов российских войск.

Фото: пресс-служба президента

Награжден также командир роты отдельного отряда спецназа "Азов" Нацгвардии Лев Пашко, под руководством которого группа нацгвардейцев в конце марта в изнурительном бою остановила очередную попытку прорыва врага со стороны населенного пункта Гнутово. 28 марта, когда агрессор совершил попытку переправить технику через реку Кальмиус, группа гвардейцев под руководством лейтенанта обстреляла технику, не позволив перебазировать ее на правый берег реки. В начале апреля группа под командованием лейтенанта совершила успешный штурм блокпоста оккупантов на окраине города, несмотря на то, что противник преобладал в силе (15 нацгвардейцев против 50 оккупантов).

Отмечен орденом "Золотая Звезда" и снайпер НГУ старший сержант Дмитрий Финашин. В конце мая в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой области во время жесткого боя старший сержант сумел выявить и уничтожить двух вражеских снайперов, чем дал побратимам возможность безопасно изменить позицию для корректировки артиллерии. Во время минометного обстрела он получил многоосколочный перелом верхней трети левого плеча, но смог самостоятельно остановить кровотечение и остался на огневой позиции, чтобы прикрывать отход побратимов. От ранений он потерял сознание, а придя в себя, увидел, что остался один. Несмотря на большую потерю крови и боль, старший сержант почти через двое суток смог самостоятельно добраться до подразделения ВСУ, где ему была оказана медицинская помощь. Из-за тяжелого ранения Финашин потерял левую руку.

Отметим при этом, что указы о награждении самой высокой наградой последних четырех человек Офис президента не публиковал, но, как отмечено выше, в опубликованных указах есть по крайней мере пять пропусков в нумерации.

Фото: пресс-служба президента

Также президент наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени трех человек, орденом "За мужество" І степени - еще 5, ІІ степени - 25, ІІІ степени - 26 (в том числе одного солдата посмертно), медалью "За военную службу Украине" - 5 человек, орденом Даниила Галицкого - 3, медалью "За военную службу Украины" - 4. Также медаль "Защитнику Отчизны" получил майор Александр Вороненко. Кроме этого, награду президента "Крест боевых заслуг" получил 21 человек.

В свою очередь, 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "имени Максима Кривоноса", 138-й радиотехнической бригаде ВС- наименование "Надднепрянская", а 11-му зенитному ракетному полку ВС наименование "Шепетовский".

Напомним, что именно 14 октября отмечается Днем защитников и защитниц Украины. 14 октября также ссчитается датой основания Украинской повстанческой армии.