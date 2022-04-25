Российские войска заняли уничтоженный авиаударами поселок Новотошковское - Луганская ОВА

Украинские власти потвердили потерю поселка Новотошковское, который оказался полностью разрушен в результате российских бомбардировок. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошкивского. После продолжительного уничтожения авиаударами рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горской ВГА. За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же – все "ровняют с землей", - написал он.

Отметим, что до полномасштабного российского вторжения 2022 года Новотошковское было прифронтовым поселком, за которым начиналась территория, подконтрольная "ЛНР". По официальным данным, на начало 2021 года в нем числилось 2170 человек, однако фактически большинство жителей покинули населенный пункт еще после боевых действий 2014-2015 годов, когда он подвергся частичному разрушению.

В ходе наступления в 2022 году российские войска заняли почти всю территорию Луганской области, кроме района городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское и Золотое, бои за которые продолжаются уже несколько недель.

В частности, 24 апреля, по словам Гайдая, в результате российских обстрелов в Лисичанске были повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке пострадали многоэтажка и хозяйственные постройки рядом, в Рубежном и Горском – также дома. Кроме того, уже третий раз был обстрелян Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

25 апреля, как сообщил глава ОВА, российской армией была обесточена подстанция около города Кременная, из-за чего остались без электроснабжения все оставшиеся населенные пункты области. Саму Кременную, которая была самым западным городом региона, остававшимся под украинским контролем, оккупанты захватили еще 18 апреля.