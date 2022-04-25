На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 13 российских танков — Арестович

В Донецкой и Луганской областях украинские бойцы в течение суток отбили 7 атак российских войск и нанесли им крупный урон. Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Уничтожено 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправника", — сказал Арестович.

Он также сообщил, что ПВО ВСУ сбила 3 российских беспилотника типа "Орлан-10" и три самолета за сутки", — сообщил Арестович на брифинге в Офисе президента.

Арестович отметил, что основные усилия российская армия продолжает сосредотачивать в направлении городов Рубежное - Северодонецк - Попасная, а также от Изюма до Славянска и Краматорска, но успеха не имеет.

На Херсонщине оккупанты пытаются выйти на административные границы области.

Войска РФ продолжают обстрелы Мариуполя.

Напомним, россияне пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым, но украинские войска сдерживают атаки врага.

При этом на оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, чем удивляют находящихся на захваченных территориях оккупантов.