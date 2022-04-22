- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Подоляк едко прокомментировал цели России во "второй фазе" войны
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустама Миннекаева, который назвал цели России на нынешнем этапе войны с Украиной.
Российский военный заявил, что РФ собирается установить контроль над Донбассом и югом Украины, создать сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.
Подоляк сказал, что планы РФ хорошо известны, и ВСУ дадут на них ответ.
"Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан", — отметил советник главы Офиса президента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также подчеркнул, что оккупантов ненавидят на временно захваченной ими территории Украины, поэтому у карателей уже горит земля под ногами.
"Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь", — добавил Подоляк по поводу российских планов о выходе к Приднестровью.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.