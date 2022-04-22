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Подоляк едко прокомментировал цели России во "второй фазе" войны

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Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустама Миннекаева, который назвал цели России на нынешнем этапе войны с Украиной.

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Российский военный заявил, что РФ собирается установить контроль над Донбассом и югом Украины, создать сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.

Подоляк сказал, что планы РФ хорошо известны, и ВСУ дадут на них ответ.

"Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан", — отметил советник главы Офиса президента.

Он также подчеркнул, что оккупантов ненавидят на временно захваченной ими территории Украины, поэтому у карателей уже горит земля под ногами.

"Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь", — добавил Подоляк по поводу российских планов о выходе к Приднестровью.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны. 

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.