Исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах — Подоляк

Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции РФ на переговорах. После очередного поражения им придется, поджав хвост, подписать мирный договор на наших условиях", — считает глава ОП.

Также он призвал мир не просто наблюдать за войной России против Украины, а помочь ее остановить.

"Битва за Донбасс", II сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом на Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? Битва за Хогвартс? "Черное зеркало"? Только есть одно "но". У нас не актеры, люди погибают по-настоящему, а шоуранеры не гарантируют хеппи-энд. Каждая серия пишется кровью украинских воинов", — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, в отличие от сериала, здесь возможно помочь остановить зло.

"Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. ЕС знает рецепт победы", — добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что затяжная война может повлечь за собой продовольственный кризис по всему миру.

Отметим, 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.