Результат битви за Донбас прямо вплине на позиції Росії на переговорах — Подоляк

Росія серйозно робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.

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На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Результат битви за Донбас прямо вплине на позиції РФ на переговорах. Після чергової поразки їм доведеться, піджавши хвіст, підписати мирний договір на наших умовах", — вважає глава ОП.

Також він закликав світ не просто спостерігати за війною Росії проти України, а допомогти зупинити її.

"Битва за Донбас", ІІ сезон. Війна в Україні стала для багатьох у світі черговим серіалом Netflix. З головними та другорядними героями, сюжетними лініями та інтригою перед новою серією. "Володар кілець"? "Гра престолів"? Битва за Гоґвортс? "Чорне дзеркало"? Тільки є одне "але". Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров'ю українських воїнів”, – зазначив радник голови ОП.

За словами Подоляка, на відміну від серіалу тут можна допомогти зупинити зло.

"Попросіть свій уряд про зброю для України та ембарго на російську нафту. ЄС знає рецепт перемоги", — додав Подоляк.

Він підкреслив, що затяжна війна може спричинити продовольчу кризу по всьому світу.

Зазначимо, 19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні починається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.