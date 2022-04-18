Российские войска начали битву за Донбасс, но мы ничего не отдадим, — Зеленский

Крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление. О этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

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"Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе", — сказал глава государства.

Он также отметил, что РФ продолжает ракетные удары, но "ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций".

Зеленский рассказал, что провел совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

"Уже сейчас нужно подробно все проработать, чтобы, когда война завершится, мы были полностью готовы", — подчеркнул он.

Напомним, основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

Российская авиация также наносит мощные удары по "Азовстали".