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Российские войска начали битву за Донбасс, но мы ничего не отдадим, — Зеленский
Крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление. О этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.
"Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе", — сказал глава государства.
Он также отметил, что РФ продолжает ракетные удары, но "ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций".
Зеленский рассказал, что провел совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Уже сейчас нужно подробно все проработать, чтобы, когда война завершится, мы были полностью готовы", — подчеркнул он.
Напомним, основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.
Российская авиация также наносит мощные удары по "Азовстали".