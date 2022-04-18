Російські війська розпочали битву за Донбас, але ми нічого не віддамо, — Зеленський

Великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі та розпочали наступ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

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"Будемо захищатися. Боротимемося. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не потрібно. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що РФ продовжує завдавати ракетних ударів, але "їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть санкцій, що вже діють".

Зеленський розповів, що провів нараду щодо повоєнного відновлення та розвитку України.

"Вже зараз потрібно докладно все пропрацювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові", - підкреслив він.

Нагадаємо, основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.

Російська авіація також завдає потужних ударів по "Азовсталі".