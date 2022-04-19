Експосол Британії в РФ заявив про вирішальну фазу війни в Україні та озвучив два варіанти її результату

Колишній посол Великобританії в Росії Тоні Брентон заявив, що війна в Україні зараз перебуває у "вирішальній фазі". Він також не відкидає застосування Володимиром Путіним ядерної зброї.

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Про це Тоні Брентон сказав у інтерв'ю SkyNews.

Він заявив, що війна в Україні зараз перебуває у "вирішальній фазі" і є два варіанти розвитку подій.

Перший варіант, за його словами, полягає у тому, що Росія може захопити Донбас. Країна-агресор може використати це в переговорах або російська армія спробує "знову піти на Київ".

Другий варіант розвитку подій він бачить у тому, що спроба наступу Росії захлинеться, і тоді розпочнеться довга війна на виснаження. У цьому випадку "обидві сторони рано чи пізно почнуть шукати узгоджений результат".

Крім того, Брентон не відкидає використання Володимиром Путіним ядерної зброї.

"Він кілька разів говорив про перехід на ядерну зброю. І я не став би повністю виключати це, якщо в нього щось піде не так", — заявив експосол.

Зазначимо, 19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.