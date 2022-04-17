"Україна не поступиться територією Донбасу, щоб припинити російську збройну агресію", - Зеленський

За його словами, Росія може знову спробувати захопити Київ, якщо вона зможе захопити Донбас.

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Україна не збирається поступатися територією в Донецькій та Луганській областях, щоб припинити війну з РФ, а українські військові готові до битви з росіянами на Донбасі, яка може вплинути на перебіг усієї війни. Про це президент України розповів під час інтерв'ю CNN.

"От чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, бо ця битва - вона може вплинути на перебіг усієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим та російському керівництву. Тому ми розуміємо, що те, що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва – з півночі, із Чернігова і з цього напряму – це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не підуть знову до Києва”, – сказав Зеленський.

За його словами, Росія може знову спробувати захопити Київ, якщо вона зможе захопити Донбас.

"Тому для нас дуже важливо не дозволити їм зробити цього, вистояти, бо ця битва... вона може вплинути на перебіг усієї війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вкотре звернувся до мешканців регіону та попросив не зволікати з евакуацією. Він прогнозує, що російські війська почнуть наступ на донецько-луганському напрямку, щойно закінчаться дощі.