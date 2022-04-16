Власти Луганской области призвали жителей не медлить с эвакуацией

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона и попросил не медлить с эвакуацией.

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"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть перемены", - сказал он.

Гайдай отметил, что оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но ВСУ отбивают атаки и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений противники обстреливают мирных жителей.

По словам Гайдая, ситуация обостряется – Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все труднее. Доступ уже затруднен даже в Кременной.

"Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте поехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" – отметил Гайдай.

По его словам, из Луганской области еще не уехали более 70 тысяч жителей.

"Рубежное, Попасная и Горная громада разрушены до неузнаваемости — там ситуация самая плохая, доступ туда усложнен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны", — отметил он.

Он также подчеркнул, что города Кременная и Лисичанск сейчас в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью.

"Разрушение области ужасных масштабов. Помогать оставшимся крайне тяжело. Погибают волонтеры. Сохраните жизнь людям, которые рискуют ради Вас и помогите военным быстрее прийти к Победе!", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты проводят перегруппировку и накапливают силы для наступления на Донбасс.