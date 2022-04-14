Зеленский назвал главную цель России в битве за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в предстоящей битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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Об этом глава государства заявил в интервью BBC.

"Но они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию - вот, что они делают. Это их желание", - отметил президент Украины.

Российская армия стягивает все силы в Донецкую и Луганскую области, там ожидаются ожесточенные бои в ближайшее время. Поэтому Зеленский снова обратился к партнерам с призывом как можно оперативнее подвезти еще оружия для отражения российского вторжения.

"Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет - получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование", - резюмировал гарант.

В то же время президент на 100% уверен в украинских гражданах и Вооруженных силах, но такой уверенности нет в вопросе быстрых поставок оружия.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминатьВторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

В связи с этим глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.