Россия готовится к атаке и наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2", — "Схемы"

ВС РФ за пару недель в два раза увеличили количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении журналистов программы "Схемы".

С этого аэродрома "Липецк-2" российские воздушные силы атакуют украинские города в восточном направлении. Сейчас, по данным спутниковых снимков, там находятся более 30 военных самолетов.

Российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. Фото: "Схемы"

Эксперты оценили спутниковые снимки. Они предположили, что на аэродроме находятся 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.

27 марта на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. На другой части — самолетов не было вообще.

27 марта на второй части аэродрома самолетов не было вообще. Фото: "Схемы"

"Они стягивают технику на такие аэродромы, как "Липецк-2", чтобы снизить дальность полета. С этого аэродрома они каждый день бомбят в восточном направлении, например, в направлении города Изюм", – сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Аэродрому "Липецк-2" присвоен 1 класс государственной авиации. Именно на него могли переместить авиацию, которая базировалась в Беларуси в первые дни полномасштабно войны.

Перемещение произошло в период подготовки ВС РФ к новой битве за Донбасс. В рамках войны России против Украины битва за Донецкую и Луганскую области будет напоминать Вторую мировую войну, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

По его словам, битва за Донбасс будет проводиться с "крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники".