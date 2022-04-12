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Огромная колонна российской техники двигается на Донбасс (ВИДЕО)
В Ростовской области зафиксировали колонну боевой техники РФ, которая направляется в сторону Донецкой и Луганской областей Украины. Об сообщает CNN.
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Большую колонну военной техники России заметили в Ростовской области. Она направляется на северо-запад - в сторону Донбасса.
Судя по флагам, эта колонна может быть морской пехотой.