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Огромная колонна российской техники двигается на Донбасс (ВИДЕО)

В Ростовской области  зафиксировали  колонну боевой техники РФ, которая  направляется в сторону Донецкой и Луганской областей Украины. Об сообщает CNN.

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Большую колонну военной техники России заметили в Ростовской области. Она направляется на северо-запад - в сторону Донбасса.

Колонна

 Судя по флагам, эта колонна может быть морской пехотой.