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Путин на космодроме заявил, что война с Украиной была "вопросом времени"
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром Восточный, где лидер РФ сделал несколько заявлений. Об этом сообщает "Медуза"
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Путин сказал, что цели российской "спецоперации" по защите Донбасса будут достигнуты. По его словам, "они благородные".
Он также заявил, что в Украине якобы "выращивались антироссийские силы", и столкновение с ними было только вопросом времени. При этом Путин уверен в эффективности действий войск РФ, которые 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение в Украину.
Лидер РФ, несмотря на многочисленные санкции, считает, что Россия не изолируется от мира, так как это якобы невозможно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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