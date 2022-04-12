Путин на космодроме заявил, что война с Украиной была "вопросом времени"

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром Восточный, где лидер РФ сделал несколько заявлений. Об этом сообщает "Медуза"

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Путин сказал, что цели российской "спецоперации" по защите Донбасса будут достигнуты. По его словам, "они благородные".

Он также заявил, что в Украине якобы "выращивались антироссийские силы", и столкновение с ними было только вопросом времени. При этом Путин уверен в эффективности действий войск РФ, которые 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение в Украину.

Лидер РФ, несмотря на многочисленные санкции, считает, что Россия не изолируется от мира, так как это якобы невозможно.

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