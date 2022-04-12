Путін заявив, що зіткнення з Україною "було питанням часу"

Володимир Путін та Олександр Лукашенко відвідали космодром Східний, де лідер РФ зробив кілька заяв. Про це повідомляє "Медуза".

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Путін сказав, що мети російської "спецоперації" із захисту Донбасу буде досягнуто. За його словами, "вони благородні".

Він також заявив, що в Україні нібито "вирощувалися антиросійські сили" і зіткнення з ними було лише питанням часу. При цьому Путін впевнений у ефективності дій військ РФ, які 24 лютого 2022 розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Лідер РФ, незважаючи на численні санкції, вважає, що Росія не ізолюється від світу, оскільки це нібито неможливо.

Днем раніше канцлер Австрії Карл Нагаммер закликав Володимира Путіна закінчити війну в Україні. Загалом Нагаммер назвав зустріч із російським лідером недружньою, а самі переговори "жорсткими".

А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр закликав до створення щодо президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова трибуналу з військових злочинів.