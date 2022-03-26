Медведєв розповів, коли Росія може застосувати ядерну зброю

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.

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Про це Медведєв заявив в інтерв'ю російській агенції РІА "Новости".

За словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю у разі:

Коли по території Росії буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження. У разі застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників. Якщо буде посягання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування можуть бути паралізовані. У разі акту агресії проти Росії або її союзників, внаслідок якого під загрозою виявилося б існування країни.

Зазначимо, що в останньому випадку не йдеться про відповідь саме на ядерний удар. Тобто Росія може завдати ядерного удару першою, якщо вважатиме деякі дії проти себе чи своїх союзників "актом агресії, що загрожує існуванню країни".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не вірить у те, що лідер РФ Володимир Путін справді здатний застосувати ядерну зброю.

"Я вважаю, що загроза ядерної війни — це блеф. Одна справа бути вбивцею, інша — самогубцем. Загроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю загрожують лише в тому випадку, якщо все інше не спрацювало", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що після початку вторгнення в Україну Путін заявив про приведення ядерної зброї "в режим особливого бойового чергування". В іноземних ЗМІ після цього заговорили про загрозу ядерного удару територією України чи країн Європи.

Водночас, за словами польського прем'єра Матеуша Моравецького, немає сенсу намагатися утихомирити президента Росії Володимира Путіна, боячись Третьої світової війни, і наявність у Росії ядерної зброї не повинно бути виправданням для утримання від підтримки України, оскільки пасивна реакція, на його думку, лише підштовхне Путіна до подальших дій.

"Якщо ми хочемо відновити світ, Путін повинен знати, де проходить червона риса — риса, яку він не може перейти. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може служити виправданням пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримувати. Інакше Путін піде лише далі", — підкреслив він.