Зеленский об угрозе Путина применить ядерное оружие: "Одно дело – быть убийцей. Другое – быть самоубийцей"

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в то, что лидер РФ Владимир Путин действительно способен применить ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью DIE ZEIT.

"Я считаю, что угроза ядерной войны — это блеф. Одно дело быть убийцей, другое — самоубийцей. Любое применение ядерного оружия влечет за собой гибель всех сторон, не только того человека, который его применяет. Угроза Путина скорее показывает его слабость. Ядерным оружием угрожают только в том случае, если все остальное не сработало", — сказал Зеленский.

Он также считает, что стороны, подписавшие Будапештский меморандум, нарушили его положения.

"Если бы "Будапешт" работал, можно было бы сказать всем странам, желающим иметь ядерное оружие: вот гарантии безопасности, так что и не думайте о ядерном оружии", — отметил президент Украины.

По его словам, жесткое наказание России поможет восстановить верховенство международного права. И Западу по силам добиться этого.

Напомним, в начале 2022 года НАТО предлагало России взаимный контролю ядерных и обычных вооружений, контроль также предполагал возможность для проверки.

После чала вторжения в Украину Путин заявил о приведении ядерного оружия "в режим особого боевого дежурства".

При этом президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом вернуть свою армию обратно в Россию и сесть за стол переговоров.