Зеленський про загрозу Путіна застосувати ядерну зброю: "Одна справа – бути вбивцею. Інша – бути самогубцем"

Президент України Володимир Зеленський не вірить у те, що лідер РФ Володимир Путін справді здатний застосувати ядерну зброю. Про це він заявив у інтерв'ю DIE ZEIT.

"Я вважаю, що загроза ядерної війни — це блеф. Одна справа бути вбивцею, інша — самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель усіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує. Загроза Путіна швидше показує її слабкість. Ядерною зброєю. загрожують лише у тому випадку, якщо все інше не спрацювало", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що сторони, які підписали Будапештський меморандум, порушили його положення.

"Якби "Будапешт" працював, можна було б сказати всім країнам, які бажають мати ядерну зброю: ось гарантії безпеки, тож і не думайте про ядерну зброю", - зазначив президент України.

За його словами, жорстке покарання Росії допоможе поновити верховенство міжнародного права. І Заходу під силу домогтися цього.

Нагадаємо, на початку 2022 року НАТО пропонувало Росії взаємний контроль ядерних та звичайних озброєнь, контроль також передбачав можливість для перевірки.

Після початку вторгнення в Україну Путін заявив про приведення ядерної зброї "в режим особливого бойового чергування".

При цьому президент України Володимир Зеленський звернувся до глави РФ Володимира Путіна із закликом повернути свою армію назад до Росії і сісти за стіл переговорів.