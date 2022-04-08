Путин и Лавров должны отвечать перед военным трибуналом — президент Германии Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова трибунала по военным преступлениям.

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Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет отвечать. И солдаты, и военные командиры. И, конечно, те, кто несет политическую ответственность", — заявил Штайнмайер.

Он добавил, что шокирован фотографиями из Бучи, и подчеркнул, что это еще раз доказывает, что означает преступное нападение России на Украину. Президент Германии отметил, что произошедшее в Буче нельзя оставить без наказания причастных к этому.

"Фотографии из Бучи ужасны, я их едва выношу, сердце разрывается. Они еще раз показывают, что означает преступное нападение России на Украину, какие страдания и смерть оно несет", — сказал Штайнмайер.

Он также отметил, что Путин 2001 года, с которым ему приходилось общаться, не имеет ничего общего с Путиным 2022 года — "жестоким разжигателем войны в бункере".

Президент Германии заявил, что изменил свое отношение к Путину после аннексии Крыма в 2014 году.

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение на Украину меня шокирует", — заявил Штайнмайер.

Отметим, Франк-Вальтер Штайнмайер был министром иностранных дел Германии с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017-й. В марте 2017 года был избран президентом, а 13 февраля 2022 года был переизбран на эту должность. В Украине известен тем, что именно он предложил план урегулирования конфликта на Донбассе, которую стали называть "формулой Штайнмайера".

Ранее Штайнмайер впервые признал, что допускал ошибки в политике по отношению к Кремлю, и сожалеет о своей прежней многолетней поддержке газопровода "Северный поток - 2".