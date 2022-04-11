"Жесткий разговор на недружественной встрече": Канцлер Австрии Нагаммер раскрыл детали переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нагаммер по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, которые прошли 11 апреля, призвал его закончить войну в Украине. В целом Нагаммер назвал встречу с российским лидером недружественной, а сами переговоры — "жесткими". Об этом сообщает издание Krone.

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Самым важным посланием российскому президенту было то, что "эта война должна прекратиться", заявил канцлер. Сам разговор длился около 75 минут, весь прием - около 90 минут.

Отметим, что во время переговоров Путин и Нагаммер не пожимали друг другу руки и сделали совместное фото, что характерно для таких встреч. Всего этого не было из-за опасений, что фотографии могут быть использованы в пропагандистских целях.

Сам Нагаммер охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую", "очень прямую". По его словам, для него это было "обязанностью".

Кроме того, канцлер дал понять, что санкции против России будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

"Я коснулся серьезных военных преступлений и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Я также недвусмысленно сказал президенту Путину, что пока в Украине гибнут люди, санкции против России будут оставаться в силе и будут продолжать ужесточаться", - сказал Нагаммер.

Теперь политик проинформирует европейских партнеров Австрии о переговорах и даст рекомендации относительно дальнейших шагов.

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - добавил Нагаммер.

Ранее, 9 апреля, Нагаммер провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе, а также усиление санкционного давления на Россию для прекращения агрессии против нашего государства.

Тогда Нагаммер отметил, что его страна полностью поддерживает санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России. По его словам, Австрия планирует ужесточать санкционную политику в рамках ЕС, пока война в Украине не прекратится.