Зеленский и канцлер Австрии Нагаммер обсудили поддержку вступления Украины в ЕС и санкции против России во время встречи в Киеве

Президент Владимир Зеленский и канцлер Австрии Карл Негаммер обсудили поддержку вступления Украины в Европейский Союз, а также санкции против России во время визита австрийского канцлера в Киев в субботу, 9 апреля. Об этом сообщает Офис Президента.

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Президент Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер на встрече в Киеве обсудили вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе, а также усиление санкционного давления на Россию для прекращения агрессии против нашего государства.

"Проговорили несколько важных вопросов относительно наших двусторонних отношений, полной поддержки Украины в будущем в членстве в семье Европейского Союза. Также обсудили мощную санкционную политику против РФ и наращивание этой политики", – сообщил Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Карлом Негаммером.

Президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины для ГСЧС, которая поможет Украине справиться с последствиями вторжения Российской Федерации.

Владимир Зеленский также выразил благодарность Карлу Негаммеру за визит в Украину в это сложное время и за стремление увидеть всю правду своими глазами, в частности, посетив город Бучу.

"Это прекрасный сигнал, что лидеры европейских государств пусть пока не все, но начинают приезжать в Украину, поддерживая нас не только на словах. Сами видят, что здесь происходит и каковы последствия вторжения России, совершившие русские военные. Это для нас очень важно", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что канцлер Австрии глубоко понимает нашу ситуацию и последствия восьмилетней войны России против Украины, в том числе после полномасштабного вторжения.

Со своей стороны Карл Негаммер отметил, что его страна полностью поддерживает санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России. По его словам, Австрия планирует ужесточать санкционную политику в рамках ЕС, пока война в Украине не прекратится.

Канцлер отметил, что Австрия поддерживает Украину по всем необходимым вопросам. В частности, его страна продолжит оказывать помощь украинцам, вынужденным покинуть родину из-за войны.

Кроме того, он подчеркнул, что Австрия будет прилагать усилия для создания надежных гуманитарных коридоров с целью эвакуации жителей Мариуполя.

Напомним, в субботу 9 апреля Украину также посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон встретился с Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.