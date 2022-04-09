Зеленський та канцлер Австрії Нагаммер обговорили підтримку вступу України до ЄС та санкції проти Росії під час зустрічі у Києві

Президент Володимир Зеленський та канцлер Австрії Карл Негаммер обговорили підтримку вступу України до Європейського Союзу, а також санкції проти Росії під час візиту австрійського канцлера до Києва у суботу 9 квітня. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Президент Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на зустрічі у Києві обговорили питання підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі, а також посилення тиску на Росію для припинення агресії проти нашої держави.

"Проговорили кілька важливих питань щодо наших двосторонніх відносин, повної підтримки України в майбутньому у членстві у сім'ї Європейського Союзу. Також обговорили потужну санкційну політику проти РФ та нарощування цієї політики", – повідомив Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Карлом Негаммером.

Президент подякував Австрії за гуманітарну допомогу та техніку, зокрема пожежні машини для ДСНС, яка допоможе Україні впоратися з наслідками вторгнення Російської Федерації.

Володимир Зеленський також висловив подяку Карлу Негаммеру за візит до України у цей складний час та за прагнення побачити всю правду на власні очі, зокрема, відвідавши місто Бучу.

"Це чудовий сигнал, що лідери європейських держав нехай поки що не всі, але починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не лише на словах. Самі бачать, що тут відбувається і які наслідки вторгнення Росії, які вчинили російські військові. Це для нас дуже важливо", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що канцлер Австрії глибоко розуміє нашу ситуацію та наслідки восьмирічної війни Росії проти України, у тому числі після повномасштабного вторгнення.

Зі свого боку Карл Негаммер зазначив, що його країна повністю підтримує санкції, запроваджені Європейським Союзом щодо Росії. За його словами, Австрія планує посилювати санкційну політику в рамках ЄС, допоки війна в Україні не припиниться.

Канцлер зазначив, що Австрія підтримує Україну з усіх необхідних питань. Зокрема, його країна продовжить надавати допомогу українцям, які змушені залишити батьківщину через війну.

Крім того, він наголосив, що Австрія докладатиме зусиль для створення надійних гуманітарних коридорів з метою евакуації жителів Маріуполя.

Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, Україну також відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Джонсон зустрівся із Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.