"Жорстка розмова на недружній зустрічі": Канцлер Австрії Нагаммер розкрив деталі переговорів із Путіним

Канцлер Австрії Карл Нагаммер за підсумками переговорів із главою РФ Володимиром Путіним, які пройшли 11 квітня, закликав його закінчити війну в Україні. Загалом Нагаммер назвав зустріч із російським лідером недружньою, а самі переговори – "жорсткими". Про це повідомляє видання Krone.

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Найважливішим посланням до російського президента було те, що "ця війна має припинитися", заявив канцлер. Сама розмова тривала близько 75 хвилин, весь прийом - близько 90 хвилин.

Зазначимо, що під час переговорів Путін і Нагаммер не тиснули один одному руки та не зробили спільне фото, що є характерним для таких зустрічей. Усього цього не було через побоювання, що фотографії можуть бути використані з пропагандистською метою.

Сам Нагаммер охарактеризував зустріч як "дуже жорстку", "дуже відкриту", "дуже пряму". За його словами, для нього це було "обов'язком".

Крім того, канцлер дав зрозуміти, що санкції проти Росії посилюватимуться доти, доки в Україні гинуть люди.

"Я торкнувся серйозних військових злочинів і наголосив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я також недвозначно сказав президенту Путіну, що поки в Україні гинуть люди, санкції проти Росії залишатимуться в силі і продовжуватимуть посилюватись", - сказав Нагаммер.

Тепер політик проінформує європейських партнерів Австрії про переговори та надасть рекомендації щодо подальших кроків.

"Але найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише ті, хто програв з обох боків", - додав Нагаммер.

Раніше, 9 квітня, Нагаммер провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Лідери обговорили питання підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі, а також посилення тиску на Росію для припинення агресії проти нашої держави.

Тоді Нагаммер зазначив, що його країна повністю підтримує санкції, запроваджені Європейським Союзом щодо Росії. За його словами, Австрія планує посилювати санкційну політику в рамках ЄС, допоки війна в Україні не припиниться.